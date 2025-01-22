Джоан Роулинг рассказала о своей встрече с Гитлером

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пошутила о своей встрече с Гитлером

Культовая британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пошутила, что встречалась с Гитлером. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).

Комментируя картинку одного из пользователей, на которой Роулинг с помощью нейросетей была изображена рядом с Адольфом Гитлером, она заявила, что помнит этот день.

«Жалею, что согласилась на встречу. Он предлагал поучаствовать в создании детской версии "Mein Kampf" (книги «Моя борьба», признанной в России экстремистским материалом — прим. «Ленты.ру»), но мы не договорились об иллюстраторе. Он хотел Еву Браун, но эскизы, которые он мне показал, оказались ужасными», — пошутила писательница.

Позже выяснилось, что таким образом Джоан съязвила на тему ненависти к меньшинствам, в которой ее часто обвиняют. Пользователь, опубликовавший картинку с фотомонтажом, оказался ЛГБТ-активистом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее стало известно, что главная звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф давно не общается с автором книг о юном волшебнике. Он признал, что своим успехом обязан писательнице, но раскритиковал ее взгляды.