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15:56, 2 апреля 2024Культура

Роулинг заявила о готовности быть арестованной за ненависть к трансгендерам

Писательница Роулинг возмутилась новым шотландским законом о трансперсонах

Фото: Scott Garfitt / AP

Британская писательница Джоан Роулинг, создательница серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, комментируя закон о трансгендерах (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) в Шотландии, заявила, что готова быть арестованной за нетолерантность. Об этом пишет Variety.

Говоря о принятии «Закона о преступлениях на почве ненависти и общественном порядке», который предусматривает ответственность за именование трансгендерных женщин мужчинами, писательница призвала называть вещи своими именами. «Совершенно очевидно, что все вышеупомянутые люди никакие не женщины, а мужчины — все до единого», — написала она.

По ее мнению, правовая норма учитывает только чувства мужчин, не давая дополнительной защиты женщинам. «В настоящее время я нахожусь за пределами страны, но если то, что я здесь написала, квалифицируется как правонарушение по условиям нового закона, я с нетерпением жду ареста, когда вернусь на родину шотландского Просвещения», — написала она, добавив хэштег #ArrestMe (Арестуйте меня).

Летом 2020 года Роулинг высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.

ЖЗЛ
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