Звезда «Гарри Поттера» рассказал об отношениях с Роулинг после ее «отмены»

Актер Рэдклифф заявил, что давно не общается с автором «Гарри Поттера» Роулинг

Звезда киносаги «Гарри Поттер», актер Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с писательницей Джоан Роулинг, создавшей историю о мальчике-волшебнике. Его слова приводит Daily Mail.

Актер заявил, что давно не общается с Роулинг и не поддерживает ее критические высказывания о трансгендерах (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). При этом он признал, что своим успехом обязан писательнице. «Очевидно, что Гарри Поттера бы не было без Джоан, так же, как и в моей жизни, вероятно, не произошло бы тех знаменательных событий, которые связаны с ней. Но это абсолютно не значит, что теми вещами, в которые ты истинно веришь, ты всю жизнь будешь обязан другому человеку», — пояснил актер.

Рэдклифф отметил, что его «по-настоящему расстраивает» позиция Роулинг относительно секс-меньшинств. Писательница заявляла, что поменявшие пол люди не должны после операции начинать представляться мужчинами или женщинами, а также посещать туалеты для противоположного пола. Роулинг также выступает против разрешения смены пола несовершеннолетним.

Ранее Роулинг заявила, что не намерена прощать «отменивших» ее актеров из «Гарри Поттера».