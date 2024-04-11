Роулинг не простила звезд «Гарри Поттера» из-за их отношения к трансгендерам

Роулинг решила не прощать Рэдклиффа и Уотсон из-за их отношения к трансгендерам

Британская писательница и создательница серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила о том, что не будет прощать актеров Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон, ставших звездами экранизации ее произведений, из-за их отношения к трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает Daily Mail.

Писательница отметила, что не сможет простить артистов, так как они выступили с критикой в адрес звезд, которые, в свою очередь, примкнули «к движению, стремящемуся подорвать с трудом завоеванные права женщин». Она добавила, что звездам «Гарри Поттера» необходимо извиниться перед «травмированными детранзидентами и уязвимыми женщинами, зависящими от однополого пространства».

Роулинг также осудила поддержку Рэдклиффом и Уотсон гендерного перехода несовершеннолетних.

Конфликт автора и артистов произошел после того, как педиатр Хилари Касс заявила о крайне слабых доказательствах безопасности смены пола до достижения 18 лет. Врач напомнила об отсутствии качественных исследований о влиянии гормонов и блокаторов полового созревания на детей.

Ранее Роулинг, комментируя закон о трансгендерах в Шотландии, заявила, что готова быть арестованной за нетолерантность.