10:22, 20 марта 2026Культура

Исполнитель роли Дамблдора раскритиковал Джоан Роулинг

Ольга Коровина

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский актер Джон Литгоу, получивший роль Альбуса Дамблдора в новом сериале о Гарри Поттере, признался, что хотел покинуть проект из-за скандала вокруг взглядов писательницы Джоан Роулинг. Об этом пишет The New York Times.

Литгоу подчеркнул, что никогда не встречался с Роулинг лично и не согласен с ее позицией в вопросе трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). При этом актер считает, что сама история о юном волшебнике «явно на стороне добра, против нетерпимости и фанатизма».

По словам актера, он раздумывал над тем, чтобы покинуть проект, но решил остаться. Некоторые коллеги раскритиковали его выбор, посчитав, что Литгоу разделяет взгляды Роулинг. «Этот вопрос будут поднимать на каждом интервью до конца моей жизни», — пожаловался он.

О том, что Литгоу воплотит образ Дамблдора, стало известно в апреле 2025 года. Роли преподавателей школы Хогвартс также исполнят Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Люк Тэллон (профессор Квиррелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч).

