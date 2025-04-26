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02:53, 26 апреля 2025Мир

Лавров раскрыл подробности о переговорах по Украине

Лавров: Россия выдвигает и рассматривает инициативы по урегулированию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с урегулированием на Украине. Об этом он высказался в интервью телекомпании CBS.

Лавров раскрыл подробности о переговорах по Украине и объяснил, что Москва не раскроет содержания диалога, пока он идет.

«Мы серьезные люди и рассматриваем серьезные предложения. Мы выдвигаем серьезные предложения. Это процесс, о котором не следует распространяться, пока он не будет завершен», — отметил он.

В пятницу, 25 апреля, в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник главы РФ Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.

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