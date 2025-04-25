Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:27, 25 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал «приближение тишины» для Украины

Зеленский анонсировал «приближение тишины» для Украины в ближайшие дни
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В ближайшие дни пройдут встречи, которые должны «приблизить тишину» для Украины, заявил в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

«Нужно безусловное прекращение огня», — подчеркнул он, добавив, что «дипломатия должна сработать». Политик заявил, что необходимо давление на Россию, чтобы в Москве «восприняли либо американское предложение прекратить огонь», либо «наше предложение».

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. При этом политик заявил, что хоть у страны нет достаточного оружия, чтобы «отвоевать Крым», у Киева «есть возможности дипломатические».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

    Посол России прокомментировал заявления властей Германии о Дне Победы

    «Краснодар» продолжил лидировать в РПЛ

    51-летняя Хайди Клум оконфузилась на улице из-за разреза на платье

    Стало известно о подготовке Украиной к худшему сценарию в переговорах с США

    Зеленский анонсировал «приближение тишины» для Украины

    МИД прокомментировал заявление Зеленского о возможности вернуть Крым дипломатическим путем

    Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным

    В России указали на неготовность Запада предоставить Киеву гарантии безопасности

    В США рассказали о связанной с Зеленским мечте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости