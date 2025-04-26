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08:27, 26 апреля 2025Россия

В Госдуме исключили возможность Зеленского и НАТО повлиять на мнение Трампа о Крыме

Депутат Шеремет: Зеленский и НАТО не смогут повлиять на мнение Трампа о Крыме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости исключил, что президента Украины Владимир Зеленский и его союзники в НАТО смогут повлиять на мнение американского лидера Дональда Трампа о Крыме.

По словам парламентария, глава Белого дома подает сигналы о заинтересованности в нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

«И он полностью отдает себе отчет, что такие отношения начинают строиться с важной или знаковой точки отсчета, которой для России является вернувшийся в родную гавань Крым», — подчеркнул Шеремет.

Он выразил уверенность, что международное признание российского суверенитета над полуостровом произойдет в скором времени.

Ранее Трамп признал, что Крымский полуостров должен остаться в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что люди в Крыму в основном говорят на русском языке.

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