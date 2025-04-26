Троих соучастников покушения на Прилепина до сих пор не поймали

Прилепин заявил, что троих соучастников покушения на него до сих пор не поймали

Подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин заявил ТАСС, что трех соучастников покушения на него до сих пор не поймали.

Он напомнил, что исполнителем является гражданин Украины Александр Пермяков, уже осужденный за это, однако его сообщников не нашли.

«Причем один был студентом Нижегородского вуза, но найти его не смогли. Три сообщника по-прежнему живут в области», — рассказал Прилепин.

В сентябре прошлого года Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным по шести статьям, среди которых 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Осужденный рассказывал, что Служба безопасности Украины обещала ему за этот теракт 20 тысяч долларов. Сначала его просили выстрелить писателю в голову, но сделать это не получилось — Прилепин передвигался с охраной. Тогда Пермякову поручили подорвать машину писателя. В мае 2023 года он закопал мины рядом с дачей Прилепина, а потом привел устройства в действие. В результате теракта Прилепин получил множественные ранения, а водитель не выжил.

