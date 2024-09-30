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14:20, 30 сентября 2024Силовые структуры

Обвиняемого в покушении на писателя Прилепина приговорили к пожизненному лишению свободы

Военный суд приговорил к пожизненному исполнителя покушения на Прилепина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы украинца Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который проходит обвиняемым по делу о покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Первые пять лет мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, а остальное время проведет в колонии особого режима. Пермякова также оштрафовали на 700 тысяч рублей. Его признали виновным по шести статьям, среди которых 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Гособвинение запрашивало для него пожизненный срок. Первые десять лет должны были пройти в тюрьме, а остальные годы — в колонии особого режима. Также Пермякову просили назначить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Осужденный рассказывал, что Служба безопасности Украины обещала ему за этот теракт 20 тысяч долларов. Сначала его просили выстрелить писателю в голову, но сделать это не получилось — Прилепин передвигался с охраной. Тогда Пермякову поручили подорвать машину писателя. В мае 2023 года он закопал мины рядом с дачей Прилепина, а потом привел устройства в действие. В результате теракта Прилепин получил множественные ранения, а водитель не выжил.

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      Варвара Митина
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