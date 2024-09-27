Обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина запросили пожизненный срок

Гособвинение просит пожизненное для исполнителя покушения на писателя Прилепина

Гособвинение просит пожизненный срок для украинца Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — обвиняемого в покушения на писателя Захара Прилепина , сообщает РИА Новости.

Запрошено отбывание первых десяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии особого режима. Также Пермякову просят назначить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее обвиняемый рассказал, что Служба безопасности Украины обещала ему за теракт против писателя 20 тысяч долларов. При этом кураторы изначально просили его расправиться с писателем выстрелом в голову, однако сделать это не получилось — Прилепин передвигался с охраной.

Тогда Пермякову поручили подорвать машину писателя. В мае 2023 года он закопал мины рядом с дачей Прилепина, а потом привел устройства в действие. В результате теракта Прилепин получил множественные ранения, а водитель не выжил.