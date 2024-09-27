Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:37, 27 сентября 2024Силовые структуры

Обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина запросили пожизненный срок

Гособвинение просит пожизненное для исполнителя покушения на писателя Прилепина

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Гособвинение просит пожизненный срок для украинца Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — обвиняемого в покушения на писателя Захара Прилепина , сообщает РИА Новости.

Запрошено отбывание первых десяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии особого режима. Также Пермякову просят назначить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее обвиняемый рассказал, что Служба безопасности Украины обещала ему за теракт против писателя 20 тысяч долларов. При этом кураторы изначально просили его расправиться с писателем выстрелом в голову, однако сделать это не получилось — Прилепин передвигался с охраной.

Тогда Пермякову поручили подорвать машину писателя. В мае 2023 года он закопал мины рядом с дачей Прилепина, а потом привел устройства в действие. В результате теракта Прилепин получил множественные ранения, а водитель не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Три самолета с россиянами на борту получили сигналы об угрозе уничтожения

      Анфиса Чехова провела премию в полупрозрачном платье с Wildberries

      Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия

      Лукашенко заявил о нежелании Зеленского договариваться

      Раскрыто возможное наказание для блогера Варламова

      Обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина запросили пожизненный срок

      Россиянин притворился сотрудником ДПС и охотился на пешеходов

      России спрогнозировали рост вывоза сжиженного газа

      Уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы резко вырос

      Женщина сбросила 50 килограммов и раскрыла четыре секрета похудения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше