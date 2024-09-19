СБУ пообещала Пермякову 20 тысяч долларов за теракт против Прилепина

СБУ обещала заплатить Пермякову 20 тыс. долларов за убийство писателя Прилепина

Служба безопасности Украины (СБУ) обещала заплатить Александру Пермякову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 20 тысяч долларов за теракт против писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил в суде сам Пермяков, его слова передает РИА Новости.

Также Пермяков заявил, что не привел бы в действие взрывное устройство, если бы знал, что в машине находится еще и водитель писателя Александр Шубин.

По версии следствия, сотрудники СБУ привлекли Пермякова к совершению теракта против Прилепина в июле 2022 года. Мужчина прошел обучение по стрельбе, сборке взрывных устройств и наружному наблюдению, также его обеспечили оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом гражданина Казахстана.

Сначала Пермяков осуществлял за Прилепиным слежку в разных регионах России, а в апреле 2023 года изготовил два взрывных устройства и установил их рядом с дачей писателя. Утром 6 мая 2023 года обвиняемый привел устройства в действие. В результате теракта Прилепин получил множественные ранения, а Шубин не выжил.