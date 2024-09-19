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15:13, 19 сентября 2024Силовые структуры

Писателя Прилепина хотели убить выстрелом в голову в Москве

Писателя Прилепина планировали убить выстрелом в голову в Москве

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Писателя Захара Прилепина изначально планировали застрелить в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на материалы дела, оглашенные адвокатом во Втором западном окружном военном суде.

По его данным, кураторы просили исполнителя покушения убить писателя выстрелом в голову, однако сделать это не получилось — Прилепин передвигался с охраной. Тогда Александру Пермякову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поручили подорвать машину писателя. В мае 2023 года он закопал мины рядом с дачей Прилепина и сбежал.

Ранее сообщалось, что Пермяков, обвиняемый в покушении на Прилепина, отказался от дачи показаний.

Теракт в отношении Захара Прилепина произошел утром 6 мая 2023 года у деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бора. Тогда автомобиль марки Audi Q7, внутри которого находились писатель и его сослуживец, взорвался.

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