Обвиняемый в покушении на Прилепина отказался от дачи показаний в суде

Обвиняемый в покушении на писателя Прилепина отказался в суде от дачи показаний

Следствие узнало о связи между покушением на Прилепина и терактом против Татарского

Начало событий в новости Следствие узнало о связи между покушением на Прилепина и терактом против Татарского

На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, отказался от дачи показаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат подсудимого пояснил, что его подзащитный решил воспользоваться 51-й статьей Конституции России и не свидетельствовать против себя. Показания, которые он дал на стадии следствия, на слушаниях озвучит его защитник.

На суде стало известно, что покушение на Прилепина и теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) финансировались из одного источника.

Взрыв внедорожника, в котором находился писатель, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское. В результате покушения потерпевший получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.