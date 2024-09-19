Следствие узнало о связи между покушением на Прилепина и терактом против Татарского

Покушение на Прилепина и убийство Татарского финансировались из одного источника

Покушение на писателя Захара Прилепина и теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) финансировались из одного источника. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе следствия была установлена связь между двумя этими преступлениями. На процессе, проходящем во 2-м Западном окружном военном суде над Александром Пермяковым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемым в покушении на Прилепина, были оглашены материалы уголовного дела с финансовыми операциями подсудимого.

Из них следует, что Пермяков получал деньги от сообщника, который профинансировал террористку Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), устроившую взрыв в кафе Петербурга на встрече Татарского с поклонниками.

Взрыв внедорожника, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая 2023 года около поселка Пионерский Нижегородской области. В результате покушения писатель получил ранения обеих ног, а его водитель не выжил.

Теракт в петербургском кафе, унесший жизнь Татарского, произошел 2 апреля 2023 года. Во время творческого вечера Трепова вручила военкору начиненную взрывчаткой статуэтку.