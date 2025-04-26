В России предложили ввести ограничения на парковку электросамокатов

Минтранс предложил запретить парковку электросамокатов на тротуарах

Минтранс предлагает запретить стоянку самокатов на тротуаре и в нескольких других местах. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, передает РИА Новости.

В ответе замминистра транспорта Виктора Тимофеева говорится, что в настоящее время разрабатывается проект изменений в правила дорожного движения, который будет представлен правительству.

Одним из пунктов проекта является установление правил остановки и стоянки СИМ. В частности, предлагается запретить стоянку СИМ на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, а также в пешеходных зонах, за исключением отмеченных мест с соответствующими знаками или дорожной разметкой.

Кроме того, по мнению ведомства, что не требуется дополнительного правового регулирования для предложения, согласно которому СИМ, используемые по краткосрочным аренде, должны парковаться только в специально отведенных для этого местах, определенных муниципальными властями.

В письме подчеркивается, что согласно публичному договору, компания, предоставляющая СИМ в аренду, имеет право устанавливать места, где можно завершать поездку, а также определять штрафы за завершение поездки в местах, не предусмотренных этим требованием, в соответствии с гражданским договором и нормами Гражданского кодекса.

Ранее в Государственную Думу поступило предложение Следственного комитета (СК) ввести права для самокатчиков. Так, в список поступивших предложений внесли уточнение термина «транспортное средство» и распространение понятия «водитель» на лицо, которое использует электросамокат или иное средство индивидуальной мобильности (СИМ).