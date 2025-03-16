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10:39, 16 марта 2025Экономика

В России предложили ввести права для самокатчиков

Председатель Госдумы Володин: СК предложил ввести права для самокатчиков
Екатерина Ештокина

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Государственную Думу поступило предложение Следственного комитета (СК) ввести права для самокатчиков. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, сейчас подбираются решения, которые обезопасят людей от ДТП с этим видом передвижения. Так, в список поступивших предложений внесли уточнение термина «транспортное средство» и распространение понятия «водитель» на лицо, которое использует электросамокат или иное средство индивидуальной мобильности (СИМ).

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Помимо этого, Володин перечислил такие пункты, как дополнение категорий транспортных средств подкатегорией «М1», которые включают СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт. Кроме того, в России также намерены включить в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) СИМ с упомянутой мощностью.

При этом права на управление транспортными средствами подкатегории «М1» планируется предоставлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, говорится в посте.

15 марта в Москве начался сезон проката велосипедов и самокатов. Сообщалось, что в прокате для жителей города будут 60 тысяч электросамокатов и более 20 тысяч велосипедов.

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