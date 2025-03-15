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14:11, 15 марта 2025Экономика

В Москве начался сезон проката велосипедов и самокатов

Дептранс сообщил об открытии сезона проката велосипедов и самокатов в Москве
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Москве открылся сезон проката велосипедов и самокатов. Из-за прихода климатической весны это случилось на неделю раньше обычного, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

В прокате для москвичей будут 60 тысяч электросамокатов и более 20 тысяч велосипедов, пояснили в департаменте. При этом взять самокат в аренду можно будет лишь после прохождения верификации с помощью Mos ID. Такой подход поможет избежать использования сервисов аренды подростами и детьми, а также упростит выявление лиц, нарушающих правила дорожного движения.

Всего в Москве создано 350 медленных зон, которые располагаются рядом с метро, МЦД и МЦК, а также вблизи парков и остановок, пояснил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Все средства передвижения, представленные в прокате, в этом году оснастят укрупненными номерами, которые позволят проще находить нарушителей.

Ранее заммэра называл ключевым фактором для начала сезона сухое дорожное покрытие. При этом начавшуюся установку самокатов и велосипедов на улицах города корреспонденты заметили еще в середине этой недели. Они, в частности, появились у станций московского центрального кольца (МЦК) «Лужники» и метро «Спортивная». В Подмосковье сезон проката самокатов начался уже в 13 городах.

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