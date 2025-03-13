На улицах Москвы начали появляться самокаты

Прокатные электросамокаты и велосипеды начали выставлять на улицах Москвы

Электросамокаты и велосипеды для проката начали выставлять на улицах Москвы в рамках подготовки к старту сезона. Об этом сообщает агентство «Москва».

Корреспондент издания заметил установленные самокаты и велосипеды возле станций московского центрального кольца (МЦК) «Лужники» и метро «Спортивная».

Ранее сообщалось, что сезон проката самокатов в Москве может начаться 15 марта. В Подмосковье сезон проката самокатов уже стартовал в 13 городах. Теперь электросамокаты доступны в Долгопрудном, Домодедово, Истре, Королеве, Красногорске, Химках, Лобне, Люберцах, Подольске, Пушкино, Фрязино, Химках и Щелково.