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15:09, 13 марта 2025Экономика

На улицах Москвы начали появляться самокаты

Прокатные электросамокаты и велосипеды начали выставлять на улицах Москвы
Мария Черкасова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Электросамокаты и велосипеды для проката начали выставлять на улицах Москвы в рамках подготовки к старту сезона. Об этом сообщает агентство «Москва».

Корреспондент издания заметил установленные самокаты и велосипеды возле станций московского центрального кольца (МЦК) «Лужники» и метро «Спортивная».

Ранее сообщалось, что сезон проката самокатов в Москве может начаться 15 марта. В Подмосковье сезон проката самокатов уже стартовал в 13 городах. Теперь электросамокаты доступны в Долгопрудном, Домодедово, Истре, Королеве, Красногорске, Химках, Лобне, Люберцах, Подольске, Пушкино, Фрязино, Химках и Щелково.

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