Названа дата возвращения самокатчиков на улицы Москвы

Заммэра Ликсутов: Сезон проката самокатов в Москве стартует 15 марта

Сезон проката самокатов в Москве может начаться 15 марта. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает Агентство городских новостей «Москва».

По словам чиновника, названная дата является ориентировочной. «Если погода не изменится, это и будет дата запуска», — объяснил Ликсутов.

Ранее заммэра назвал главное условие для открытия сезона самокатов. Он отметил, что каждый год работа кикшеринговых сервисов стартует в разное время. Основным фактором для принятия решения о начале сезона является сухое дорожное покрытие. В Подмосковье сезон проката самокатов уже стартовал в 13 городах.