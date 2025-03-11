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14:57, 11 марта 2025Экономика

Названа дата возвращения самокатчиков на улицы Москвы

Заммэра Ликсутов: Сезон проката самокатов в Москве стартует 15 марта
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сезон проката самокатов в Москве может начаться 15 марта. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает Агентство городских новостей «Москва».

По словам чиновника, названная дата является ориентировочной. «Если погода не изменится, это и будет дата запуска», — объяснил Ликсутов.

Ранее заммэра назвал главное условие для открытия сезона самокатов. Он отметил, что каждый год работа кикшеринговых сервисов стартует в разное время. Основным фактором для принятия решения о начале сезона является сухое дорожное покрытие. В Подмосковье сезон проката самокатов уже стартовал в 13 городах.

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