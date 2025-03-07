В Подмосковье появились самокатчики

Сезон проката электросамокатов открыли в Подмосковье

Сезон проката электросамокатов начался в 13 городах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Традиционно парковочные зоны будут расположены у автостанций, станций МЦД, метро и в местах притяжения людей. Электросамокаты доступны в Долгопрудном, Домодедово, Истре, Королеве, Красногорске, Химках, Лобне, Люберцах, Подольске, Пушкино, Фрязино, Химках и Щелково.

К 15 марта арендовать средства индивидуальной мобильности (СИМ) можно будет в 39 подмосковных городах — это 50 тысяч электросамокатов и более 2 тысяч электровелосипедов. Часть СИМ будет оборудована индивидуальными укрупненными номерами. Кроме того, устройства теперь оснащены поворотниками, а также улучшенными характеристиками управления и безопасности.

За сезон в 2024 году было зафиксировано почти 20 миллионов поездок. Проводится работа по повышению безопасности пользователей электросамокатов — операторы сервисов кикшеринга активно работают над контролем за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) и снижением травматизма. Для удобного и безопасного передвижения в ряде городов организованы специальные полосы на тротуарах, а в пешеходных зонах максимальная скорость электросамокатов ограничена до 15 километров в час.

Ранее в московском Дептрансе сообщили, что самокаты появятся на улицах столицы, когда в городе высохнет дорожное полотно, а также установится стабильная плюсовая температура.