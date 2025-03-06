Назван срок возвращения самокатчиков на московские улицы

Дептранс: Самокаты появятся на улицах Москвы при сухом дорожном покрытии

Каждый год время открытия сезона самокатов в Москве — свое. Главным условием является сухое дорожное покрытие, сообщили в Telegram-канале московского Дептранса.

Также важно, чтобы установилась стабильная плюсовая температура и растаяла большая часть снега. В этом году операторы уже активно готовят самокаты в сервисных центрах, добавили в Дептрансе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что в марте москвичи еще столкнутся со снегопадами и заморозками. Снег будет легким, пушистым, и долго в столице не продержится, предупредил синоптик.

При этом в четверг, 6 марта, в Москве практически растаял снежный покров. Температура в столице оказалась максимальной для этого дня, достигнув отметки в плюс 6,8 градуса Цельсия.