В Москве исчез снег

Синоптик Тишковец: В Москве растаял снежный покров

В Москве практически растаял снежный покров. О том, что в столице исчез снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, к настоящему моменту на главной метеостанции города ВДНХ нет снежного покрова. При этом еще вчера его высота составляла два сантиметра. Единственным местом в Москве, где еще есть снег, остается Тушино — там высота покрова достигает одного сантиметра.

«В Подмосковье снег остался лежать только в Наро-Фоминске (один сантиметр) и Волоколамске (два сантиметра)», — добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз погоды в Москве на мартовские праздники. По его словам, на 8 Марта в столице будет тепло и солнечно.