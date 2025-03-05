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17:40, 5 марта 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздники

Синоптик Вильфанд: 8 марта в Москве и области ожидается 5-8 градусов тепла
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Предстоящие праздники в Москве будут солнечными и теплыми. Своим прогнозом с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К субботе, 8 марта, снег в столичном регионе полностью сойдет, обещает синоптик. Температура к выходным поднимется до плюс 5 — плюс 8 градусов, и солнце выглянет из-за облаков. «Днем давление заметно повышается, и уже будет переменная облачность, уже солнышко появляется днем, а ночью — звезды», — рассказал Вильфанд.

В ночь на воскресенье, 9-го числа, воздух прогреется до нуля — плюс 5 градусов. Днем столбики термометров дойдут до отметки в плюс 7 градусов в Москве и плюс 8 в Подмосковье. Таким образом, в праздники температура превысит норму на целых пять градусов, заверил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о потеплении в Москве. Столбики термометров пойдут вверх в начале следующей недели и, по данным метеоролога, преодолеют отметку в плюс 10 градусов.

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