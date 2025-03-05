Синоптик рассказал о потеплении в Москве в начале следующей недели

Синоптик Тишковец: В Москве в начале следующей недели ожидается 10 градусов

Температура воздуха в столице преодолеет отметку плюс 10 градусов в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что в четверг, 6 марта, в Москве ожидается пасмурная погода, осадки станут переходить в дождь. Отмечается, что ночью будет 0 — плюс 3, днем плюс 4 — плюс 7 градусов.

В пятницу, 7 марта, местами возможен слабый моросящий дождь, ночью плюс 3 — плюс 6, днем плюс 6 -—плюс 9 градусов. Снежный покров исчезнет, уточнил Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что согласно предварительным прогнозам, снег может выпасть в столице в начале второй половины марта.