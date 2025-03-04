Москвичам назвали время прихода снега в марте

Синоптик Леус: Снег может выпасть в Москве во второй половине марта

Согласно предварительным прогнозам, снег может выпасть в столице в начале второй половины марта. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Также небольшой снег ожидается в среду, 5 марта. Однако процессы таяния будут преобладать — высота снежного покрова составит 2–4 сантиметра. Снег полностью растает к пятнице, 7 марта. Это случится благодаря волне тепла, которая начнется в четверг, 6 марта, и выйдет на максимум в последние три дня этой недели, когда днем термометры на базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ будут показывать плюс 7-9 градусов Цельсия. Также тепло будет и в понедельник, 10 марта, а затем температурный фон станет понижаться.

Синоптик напомнил, что этой зимой снег в столице впервые появился еще в ноябре, затем несколько раз пропадал и окончательно установился 7 декабря 2024 года, после чего достиг своего максимума в 21 сантиметр 17 декабря — на 30 процентов выше нормы. В начале третьей декады декабря он был уже ниже нормы, и больше к норме высота снега в столице не приближалась. В третьей декаде января снежный покров практически сошел, а бесснежный февраль оказался в столице первым в истории наблюдений за погодой.

Во второй половине февраля снежный покров, временами достигая высоты в 5 сантиметров, появился вновь. На начало весны высота снега составляла 2 сантиметра, в воскресенье, 2 марта, его уровень подрос до 4 сантиметров — таким он и остается третий день подряд, и это несмотря на то что начиная с субботы, 1 марта, среднесуточная температура воздуха в столице держится выше нулевой отметки.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что 6 марта погода в Москве будет теплее нормы на 8 градусов, 7-го — также на 8 градусов, 8 марта — примерно на 5.