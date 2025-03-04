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15:58, 4 марта 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномальных выходных

Синоптик Цыганков: 8 и 9 марта в Москву придет аномальное тепло
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В предстоящие выходные, 8 и 9 марта, в Москву придет аномальное тепло. Температура воздуха превысит климатическую норму на пять градусов, предупредил жителей столицы начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, пишут «Известия».

«Март начинается теплом. И у нас уже температура выше нормы. 6-го числа — на 8 градусов, 7-го — на 8 градусов выше нормы, 8 марта — где-то на 5 градусов выше нормы. То есть март будет довольно теплый», — рассказал синоптик.

При таких погодных условиях недавно выпавший снег в Москве растает. В ночь на 7 марта возможен небольшой дождь, а днем осадков не ожидается. Воздух при этом прогреется до плюс 9 градусов Цельсия. В субботу, 8 марта, будет приблизительно такая же погода — переменная облачность, преимущественно без осадков. А в воскресенье и понедельник жителям столицы стоит ожидать больше солнца, подчеркнул Цыганков.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова оценила снежный покров в Москве. По данным синоптика, на улицах столицы осталось от нуля до семи сантиметров осадков.

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