В Москве оценили снежный покров

Синоптик Позднякова: В Москве осталось от 0 до 7 сантиметров снежного покрова

В разных районах Москвы осталось от нуля до семи сантиметров снежного покрова. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптик опубликовала карту, на которой отмечена высота покрова в столичных округах. «Покровом его можно назвать, конечно же, с натяжкой», — отметила Позднякова.

В центре города снега практически не осталось. Выше всего покров остается в юго-западном округе — до шести сантиметров. Синоптик напомнила, что именно в этом районе зимой выпало наибольшее количество снега. «95 сантиметров, что на 17 процентов больше, чем в среднем по городу», — уточнила она.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в Москве 8 марта. По его словам, в праздничные выходные температура воздуха в столице может резко вырасти.