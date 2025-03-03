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19:59, 3 марта 2025Экономика

Москвичам дали прогноз на 8 Марта

Синоптик Тишковец: 8 Марта в Москве может потеплеть до плюс 14 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В праздничные выходные температура в Москве может подняться рекордно высоко. Своим прогнозом с москвичами в своем Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В будни ничто не будет предвещать аномального потепления. Температура будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов ночью и до плюс 6 днем, возможна гололедица, из осадков — и дождь, и снег. Однако под конец рабочей недели в столице распогодится, обещает синоптик: столбики термометров постепенно поднимутся до плюс 10 градусов в дневные часы, в сумерки не ниже нуля-5 градусов тепла.

В выходные, 8-9 марта, в Москве, по словам Тишковца, ожидается «настоящее апрельское тепло». Температура может дойти до плюс 14 градусов, тем самым побив рекорд пятилетней давности. В 2020 году показатель достиг 8,6 градуса тепла. Рекордно теплым может оказаться и 9 марта, полагает метеоролог. Если прогноз сбудется, то Москва к выходным окончательно избавится от снежного покрова.

Повышения температуры к Международному женскому дню ожидает и ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Правда, 14-градусного тепла она не допускает — по мнению собеседницы «Известий», воздух в праздник может прогреться не выше, чем до плюс 7 градусов.

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