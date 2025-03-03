Москвичам рассказали о погоде 8 марта

Синоптик Позднякова: 8 марта в Москве ожидается облачная погода без осадков

В Москве и области ожидается мокрый снег, однако к концу рабочей недели и празднику осадки прекратятся. О погоде 8 Марта рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передают «Известия».

Осадки будут продолжаться до 7 марта включительно. «В ночное это время это будет преимущественно мокрый снег, а днем — это мокрый снег вперемешку с дождем», — уточнила синоптик.

Температура ночью установится в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве и будет держаться в районе нуля в Подмосковье. Днем ожидается положительная температура. Так, 4 марта столбики столичных термометров поднимутся до плюс 2-4 градусов. При этом из-за влажности создастся впечатление, что на улице холоднее.

«Что касается конца рабочей недели и праздничных дней, погода нас ожидает с переменной облачностью, уже без существенных осадков, ждем повышения температуры. И в ночные, и в дневные часы температура уже будет положительная», — отметила Позднякова.

По ее словам, в Москве будет от 0 до плюс 2 градусов в ночное время суток и от плюс 5 до плюс 7 градусов в дневное. Такие показатели превышают климатическую норму на пять градусов.

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