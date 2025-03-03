Ряду российских регионов пообещали десятиградусное тепло

Вильфанд: К концу недели в Крыму и на Кубани потеплеет до плюс 10 градусов

В начале недели в регионах на юге европейской части России прогнозируется температура на 6-8 градусов ниже нормы, однако к концу недели в них значительно потеплеет. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, температурный фон в Крыму, на Кубани и в других южных регионах будет повышаться из-за изменения циркуляции воздуха. «К концу недели температура будет близка к обычным значениям. Это означает, что в Краснодарском крае и Крыму значения днем будут двузначные, прогнозируется плюс 8-10 градусов», — поделился информацией он.

Между тем в Петербурге и соседних с ним регионами на этой неделе сохранится весенняя погода с температурой на 4-6 градусов выше нормы. Так, в ночные часы значения составят около нуля, а днем — до плюс 3-4 градусов.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд рассказал, что аномальное тепло на этой неделе ожидается и в столичном регионе.