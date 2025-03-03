Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:25, 3 марта 2025Экономика

Ряду российских регионов пообещали десятиградусное тепло

Вильфанд: К концу недели в Крыму и на Кубани потеплеет до плюс 10 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В начале недели в регионах на юге европейской части России прогнозируется температура на 6-8 градусов ниже нормы, однако к концу недели в них значительно потеплеет. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, температурный фон в Крыму, на Кубани и в других южных регионах будет повышаться из-за изменения циркуляции воздуха. «К концу недели температура будет близка к обычным значениям. Это означает, что в Краснодарском крае и Крыму значения днем будут двузначные, прогнозируется плюс 8-10 градусов», — поделился информацией он.

Между тем в Петербурге и соседних с ним регионами на этой неделе сохранится весенняя погода с температурой на 4-6 градусов выше нормы. Так, в ночные часы значения составят около нуля, а днем — до плюс 3-4 градусов.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд рассказал, что аномальное тепло на этой неделе ожидается и в столичном регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие прекращения огня

      Две бельгийские НПО признали нежелательными в России

      Венгрия заблокировала проект документа по военной помощи Украине

      В России помощник депутата нашел пасхальные яйца и фаллосы на одном прилавке и возмутился

      Пленный военный ВСУ сообщил об использовании украинских рабочих в качестве живого щита

      Названы российские города с подорожавшим вторичным жильем

      В Госдуме назвали план Макрона о перемирии уловкой ради одной цели

      Неизвестные напали на известного телеведущего и порезали ему ухо

      В Госдуме предложили разрешить оплату медпомощи ребенку за счет маткапитала

      Культовый актер пропустил «Оскар» из-за опоясывающего лишая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше