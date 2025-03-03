Москвичам пообещали аномальное тепло

Синоптик Вильфанд: В Москве на этой неделе будет на 3-4 градуса теплее нормы

На этой неделе в Москве и Подмосковье будет на несколько градусов теплее нормы. Аномальную погоду жителям столичного региона пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в течение недели ночью прогнозируется от минус трех до плюс двух градусов, днем — плюс два-шесть градусов, что на три-четыре градуса выше нормы. Помимо этого, отметил он, погода будет пасмурной, с низкими облаками. Что касается осадков, то они будут выпадать на протяжении всех дней, однако в небольшом объеме. Так, в понедельник, 3 марта, ожидается небольшой снег, во вторник и среду, 4 и 5 марта, пойдет умеренный мокрый снег и дождь и выпадет около 2-2,5 миллиметров за сутки. Вильфанд уточнил, что благодаря теплой погоде снег будет выпадать и постепенно таять.

Другой аномалией, о которой упомянул эксперт, станет очень низкое атмосферное давление во второй половине дня во вторник. В среду и четверг относительно выходных показатель понизится приблизительно на 20-25 миллиметров ртутного столба. В конце недели столбики барометров пойдут вверх, однако значения по-прежнему будут ниже нормы.

«Я бы перефразировал известную песню: здравствуйте, хмурые дни, зимнее солнце, прощай! Потому что последняя декада февраля потрясающая была, все время солнце светило, а тут хмурые дни, но теплая погода по отношению к норме. При этом осадки и ветер будут усиливаться начиная с завтрашнего дня. В понедельник его порывы будут достигать 7-12 метров в секунду, во вторник и среду — до 15 метров в секунду. Ощущения тепла никакого не будет, потому что влажность повышенная», — подытожил специалист.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в столице 8 марта.