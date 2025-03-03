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08:23, 3 марта 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день

Вильфанд: Погода в Москве в Международный женский день будет теплой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

В Москве погода в Международный женский день будет теплой, с небольшими кратковременными осадками. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Небольшой кратковременный дождь в Москве прогнозируется в субботу, а суббота — это значимый день все-таки, 8 Марта, и температура будет около плюс 5 градусов днем», — уточнил синоптик.

По словам Вильфанда, по отношению к норме такая погода является теплой, ночью в столице ожидается около 0 градусов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в начале марта в регионах на северо-западе страны прогнозируется температура на четыре-шесть градусов выше нормы.

До этого синоптик объяснил, почему на севере РФ сейчас гораздо теплее, чем на юге страны. Специалист связал данное явление с перемещением воздушных масс по Польше, Белоруссии, по западным областям России к северной части страны.

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