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22:31, 1 марта 2025Экономика

Ряду россиян пообещали аномальное тепло

Синоптик Вильфанд: На северо-западе РФ будет на 4-6 градусов теплее нормы
Полина Кислицына (Редактор)

В начале марта в регионах на северо-западе страны прогнозируется температура на четыре-шесть градусов выше нормы. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«По-прежнему в течение выходных дней и в течение всей первой пятидневки марта на севере европейской части России прогнозируется очень теплая погода, на четыре-шесть градусов выше нормы», — поделился информацией синоптик.

По его словам, на юге Коми и Архангельской области днем будут отмечаться положительные значения температуры. Похожая ситуация ожидается в Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Вологодской областях, где в дневные часы столбики термометров будут показывать от нуля до плюс пяти градусов Цельсия.

Днем ранее Вильфанд объяснил, почему на севере России сейчас гораздо теплее, чем на юге страны. Специалист связал данное явление с перемещением воздушных масс по Польше, Белоруссии, по западным областям России к северной части страны.

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