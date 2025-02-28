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19:03, 28 февраля 2025Экономика

Названа причина наблюдаемой в России аномалии

Вильфанд: На севере РФ теплее, чем на юге, из-за перемещения туда воздушных масс
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На севере РФ сейчас теплее, чем на юге, из-за перемещения воздушных масс к северной части страны. Причину столь необычного погодного явления назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РБК.

По словам синоптика, в 2025 году «весна приходит с севера»: воздушные массы перемещаются по Польше, Белоруссии, по западным областям России на север, из-за чего в Карелии, Мурманской, Псковской, Ленинградской, Новгородской и даже Архангельской областях столбики термометров показывают более высокие значения, чем на юге европейской части России.

«В Астраханской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае, республиках Северного Кавказа, Краснодарском крае температура низкая. Там в ближайшие дни заметные отрицательные значения, минус 7-10 градусов Цельсия, а днем — около нуля», — поделился информацией специалист. Он добавил, что начало весны в Сибири и на Дальнем Востоке будет очень холодным, даже несмотря на то, что там март и так считается зимним месяцем. В этих частях страны прогнозируются температуры на 6-10 градусов ниже климатической нормы, заключил Вильфанд.

Ранее в этот же день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в период со 2 по 6 марта в Москве выпадет примерно треть от месячной нормы осадков — 39 процентов.

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