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11:46, 24 июля 2026 (обновлено: 11:51, 24 июля 2026)МирЭксклюзив

Способность Украины и Польши производить ракеты для Patriot оценили

Академик Кондратьев: Разговоры о сборке Patriot в Польше ничем не подкреплены
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Совместное производство ракет для Patriot на польской территории практически невозможно, считает основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что США врядли пойдут на передачу технологий из-за риска утечек и потери многомиллиардного бизнеса.

«По моему мнению, это практически невозможно. Нужны не только здания и сборочные линии, но и обученный персонал, передача технологий и перестройка логистических цепочек. Захотят ли США передавать все свои наработки польско-украинским специалистам? Если технология будет раскрыта, современные средства нападения модернизируют так, что ракеты станут неэффективны. А это потеря огромного многомиллиардного бизнеса», — пояснил Кондратьев.

По его словам, все эти предложения — лишь разговоры, ничем не подкрепленные. Никаких лицензий на сборку ракет Patriot ни на территории Польши, ни на Украине не появится.

«США могут многое обещать, но их действия, особенно на фоне конфликта с Ираном, зачастую расходятся со словами. Маловероятно, что это произойдет», — заключил специалист.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Джонсон также указал, что в Соединенных Штатах компоненты для данных ракет производят около 40 подрядчиков.

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