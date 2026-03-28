В Челябинске задержали еще одного чиновника

Сотрудники ФСБ и СК, помимо ареста замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова, 28 марта задержали еще одного чиновника — главу управления ЖКХ Вадима Храмцова. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, обоим предъявляют обвинения в злоупотреблении должностными обязанностями, которые наснесли городскому бюджету ущерб в 150 миллионов рублей. Речь идет о махинациях при заключении контрактов между подведомственными им подразделениями МУП «ПОВВ». «В мэрии и по месту жительства фигурантов прошли обыски», — пояснил инсайдер агентства.

Уточняется, что правоохранительные органы также намерены отыскать доказательства и других криминальных дел в работе Астахова и Храмцова.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали замглавы Челябинска Александра Астахова 28 марта. Астахов до 2011 года работал управляющим делами городской думы Челябинска. Затем восемь лет занимал пост замдиректора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента РФ.