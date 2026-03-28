11:54, 28 марта 2026

Сотрудники ФСБ задержали замглавы Челябинска Александра Астахова
Марк Успенский

Фото: Администрация города Челябинска

Сотрудники ФСБ задержали замглавы Челябинска Александра Астахова — арест произошел 28 марта. Об этом сообщает Ura.ru.

По предварительным данным, чиновник попал под подозрение во время расследования махинаций в МУП «ПОВВ». «Задержание произошло сегодня. Работали оперативники и сотрудники СК», — рассказал агентству источник.

Уточняется, что Астахов до 2011 года работал управляющим делами городской думы Челябинска. Затем восемь лет занимал пост замдиректора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента РФ.

Ранее неработающая дочь стала причиной задержания российского чиновника. В Сочи ФСБ и полиция задержали одного из руководителей администрации города.

    Последние новости

    В США арестован гольфист Тайгер Вудс. За что одного из самых богатых спортсменов мира отправили в тюрьму?

    Тарасова захотела отправить букет цветов победившей на чемпионате мира японке

    Замглавы Челябинска Астахова задержали

    Стало известно о применении Ираном новейшей версии твердотопливной ракеты

    Раскрыт способ не платить НДФЛ за экономию от льготного процента по кредиту

    Rools-Royce обнаружил в своей самой популярной модели очень опасный болт и отзывает машины

    Россиянам назвали способы избавиться от боли в суставах весной

    Хуситы нанесли первый с начала войны удар по Израилю

    Зеленского обвинили в политическом шантаже двух европейских стран

    В российском Генштабе подвели итоги осеннего призыва

    Все новости
