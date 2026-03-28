Замглавы Челябинска Астахова задержали

Сотрудники ФСБ задержали замглавы Челябинска Александра Астахова — арест произошел 28 марта. Об этом сообщает Ura.ru.

По предварительным данным, чиновник попал под подозрение во время расследования махинаций в МУП «ПОВВ». «Задержание произошло сегодня. Работали оперативники и сотрудники СК», — рассказал агентству источник.

Уточняется, что Астахов до 2011 года работал управляющим делами городской думы Челябинска. Затем восемь лет занимал пост замдиректора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента РФ.

