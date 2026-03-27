Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:09, 27 марта 2026

Неработающая дочь стала причиной задержания российского чиновника

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Сочи ФСБ и полиция задержали одного из руководителей администрации города за фиктивное трудоустройство 25-летней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением и устроил в коммерческую организацию свою дочь. За это он обещал предприятию покровительство и лоббирование интересов. С июля 2025 года девушка не выполняла трудовые обязанности, но ежемесячно получала зарплату.

Ранее сообщалось, что в Челябинске жителя заподозрили в хищении выплат детям бойца СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас отреагировала на предложение США о выводе ВСУ из Донбасса

    В России спрогнозировали массовое закрытие малого бизнеса

    Орбан раскрыл деталь дела о перевозке украинских денег

    Россиянин подрался в магазине из-за трех пачек бууз

    Неработающая дочь стала причиной задержания российского чиновника

    Изгнанный из России Сабуров займется увеличением пенисов

    Все пляжи Анапы пообещали открыть к 1 июня

    Путин созвонился с лидером постсоветской страны

    Госдума не поддержала новую уголовную статью для автоподставщиков

    Песков назвал добровольными новые взносы бизнесменов в бюджет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok