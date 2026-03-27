11:50, 27 марта 2026

Молодой россиянин нажил миллионы на детях бойца СВО

В Челябинске жителя заподозрили в хищении выплат детям бойца СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Челябинске 25-летнего жителя заподозрили в хищении выплат детям бойцов СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, с 16 апреля по 31 декабря 2025 года фигурант, будучи опекуном двух девочек 14 и 17 лет, похитил выплаты за их отца. Речь идет о 13,5 миллиона рублей.

