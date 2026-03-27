10:10, 27 марта 2026Силовые структуры

Стала известна причина задержания трех российских чиновников

В Сочи задержали трех чиновников по делу о коррупции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Сочи задержали трех чиновников по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, задержанные сотрудниками ФСБ вице-мэр города Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов подозреваются в коррупции почти на 12 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. У чиновников проведены обыски.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала трех российских чиновников.

