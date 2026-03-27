Стала известна причина задержания трех российских чиновников

В Сочи задержали трех чиновников по делу о коррупции

В Сочи задержали трех чиновников по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, задержанные сотрудниками ФСБ вице-мэр города Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов подозреваются в коррупции почти на 12 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. У чиновников проведены обыски.

