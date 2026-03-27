08:52, 27 марта 2026

ФСБ задержала трех российских чиновников

ФСБ задержала трех чиновников в Сочи, среди них вице-мэр города Горобец
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали трех чиновников из администрации Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Среди задержанных — вице-мэр города Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Их проверяют на причастность к совершению противоправных действий. Каких именно, не уточняется.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области Василия Шушакова за превышение полномочий. По решению суда генерал-майор заключен под стражу.

