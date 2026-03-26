14:35, 26 марта 2026

Генерала задержали после увольнения из Росгвардии

ТАСС: Задержан экс-глава управления Росгвардии по Новосибирской области Шушаков
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майора Василия Шушакова. Об этом сообщает ТАСС.

Подробности его задержания и причины пока не раскрываются. В отношении генерала возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, расследованием занимается военный следственный отдел, уточняет «Коммерсантъ».

Шушаков руководил новосибирским управлением Росгвардии с 2016 года. Осенью 2025 года он уволился по собственному желанию на фоне проверок в его подразделении.

Ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска признал бывшего начальника регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшана Курбанова виновным во взяточничестве и приговорил его к 2,5 года колонии общего режима. По данным следствия, он потребовал с сотрудника торгового центра строительные материалы на сумму 300 тысяч рублей.

