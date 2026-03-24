Получивший стройматериалы бывший глава управления Росгвардии выслушал приговор

В Новосибирской области осудили экс-главу управления охраны Росгвардии за взятку

В Новосибирской области осудили экс-главу управления охраны Росгвардии за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции по региону.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Как установил суд, 5 мая 2025 года, занимая должность начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии Новосибирской области, получил от представителя торгового центра взятку в виде строительных материалов на сумму около 36 тысяч рублей. При этом общая сумма составляла 145 тысяч рублей. Деньги передавались за беспрепятственное согласование паспорта безопасности торгового объекта на предмет антитеррористической защищенности, а также общее покровительство.

После обращения взяткодателя в правоохранительные органы дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников. Таким образом была пресечена противоправная деятельность фигуранта.

С учетом установленных обстоятельств суд приговорил его к 2,5 года колонии общего режима, а также штрафу в размере почти 1,45 миллиона рублей.

