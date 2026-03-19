18:17, 19 марта 2026

В деле бывшего главы российского ЗАТО обнаружили еще шесть новых взяток

СК предъявил экс-главе Звездного городка Баришевскому 6 новых эпизодов коррупции
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Евгений Баришевский

Евгений Баришевский. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Бывшему главе закрытого административного территориального образования (ЗАТО) Звездного городка Евгению Баришевскому предъявлено обвинение в получении еще шести взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по частям 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц с вымогательством в крупном размере»), части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Сегодня следствие ходатайствует об его аресте.

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 годы, действуя группой лиц, фигурант и его первый заместитель получили от четырех коммерсантов лично и через посредников шесть взяток на девять миллионов 970 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за общее покровительство по муниципальным контрактам по благоустройству территории и ремонту муниципальных зданий и сооружений.

Ранее сообщалось, что глава муниципального округа Серебряные Пруды и три его заместителя подозреваются в получении взяток на 5,85 миллиона рублей от бизнесменов, в том числе по контрактам по уборке снега.

