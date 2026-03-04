Реклама

10:42, 4 марта 2026Силовые структуры

В российском городе раскрыта многомиллионная схема обогащения на уборке снега

Главу муниципального округа Подмосковья заподозрили в получении крупной взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава муниципального округа Серебряные Пруды и три его заместителя подозреваются в получении взяток на 5,85 миллиона рублей от бизнесменов, в том числе по контрактам по уборке снега. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, глава округа вместе с его первым заместителем, двумя заместителями и директором муниципального предприятия организовали схему получения взяток от предпринимателей. Они получили 850 тысяч рублей и 5 миллионов рублей от бизнесменов за общее покровительство по заключенным контрактам с администрацией по уборке снега, ремонту дорог и благоустройству территории.

Фигурантами дела также являются директор муниципального казенного учреждения «Центр торгов». В отношении всех них возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц с вымогательством в крупном размере»), части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Кроме того, уголовные дела возбудили в отношении частного предпринимателя и генерального директора фирмы, подозреваемых в даче взяток. Уголовное дело инициировано по материалам ФСБ. В рамках расследования проводятся допросы, обыски и сбор доказательств.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя правления «Газпром нефть» Антон Джалябов. Топ-менеджера подозревают в получении взяток на сумму свыше 29 миллионов рублей.

