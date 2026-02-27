Топ-менеджера «Газпром нефти» задержали по делу о миллионных взятках. Что об этом известно?

Зампред правления «Газпром нефти» Джалябов задержан за взятки

В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя правления «Газпром нефть» Антон Джалябов. Топ-менеджера подозревают в получении взяток на сумму свыше 29 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Взятки Джалябов получил деньгами и катером

По версии следствия, коррупционные эпизоды относятся к 2020-2021 годам, когда Джалябов возглавлял филиал компании «Газпром инвест Надым». Как утверждают силовики, он получил от представителей подрядных организаций две взятки.

Первая взятка составила 28 миллионов рублей. Следствие полагает, что на эти средства впоследствии была приобретена квартира в сочинском жилом комплексе «Актер Гэлакси». Вторая взятка, по данным источников, была передана в виде катера стоимостью более 1,7 миллиона рублей.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Дело связано с крупными строительными контрактами

Следствие считает, что за вознаграждение Джалябов подписывал акты приемки фактически невыполненных работ по крупным строительным контрактам. Речь идет о проектах с существенным бюджетным финансированием.

По данным источников, он обеспечивал оплату этих работ, а также, как утверждается, помогал подрядчикам избегать штрафов и неустоек за нарушение сроков. Таким образом, считает следствие, создавалась схема покровительства коммерческим структурам.

После задержания с Джалябовым провели первоначальные следственные действия. В ближайшее время их планируется продолжить в Москве, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Источник «Интерфакса» уточнил, что топ-менеджера задержали накануне после допроса.

Карьеру Джалябов строил в структурах «Газпрома»

Антон Джалябов родился в 1980 году. Он окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Карьеру в нефтегазовой отрасли начал в 2002 году в компании «Газпром добыча Надым». Почти за два десятилетия прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до руководителя управления, отвечающего за реконструкцию и строительство основных фондов.

В 2020-2021 годах возглавлял филиал «Газпром инвест Надым», после чего стал генеральным директором «Газпром добыча Ноябрьск». В августе 2023 года его назначили заместителем генерального директора — главным инженером «Газпром нефти». Эта должность в структуре топ-менеджмента компании была создана впервые.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Весной 2024 года Джалябов занял пост заместителя председателя правления «Газпром нефти», где курировал блок добычи и разведки.

В России прошла волна дел против бывших губернаторов

Дело Джалябова явлется частью широкой антикоррупционной кампании в стране, которая началась с чиновников. С начала 2025 года в России были задержаны и арестованы два бывших губернатора — Алексей Смирнов и Максим Егоров, а также десятки вице-губернаторов, мэров и их заместителей.

15 бывших губернаторов, их заместителей и мэров задержали за 2025 год в России

Одним из самых резонансных стало дело экс-главы Курской области Смирнова. По версии следствия, он был причастен к коррупционным схемам при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. Ущерб бюджету, как утверждают силовики, превысил миллиард рублей. Позднее стало известно, что бывший губернатор признал получение около 30 миллионов рублей и заключил соглашение со следствием.

Максима Егорова, руководившего Тамбовской областью, обвиняют в получении 84 миллионов рублей от бывшего главы региональной газовой компании за содействие в трудоустройстве и общее покровительство.

В общем счете, если учитывать федеральных и региональных чиновников, министров и депутатов, общее число задержанных по коррупционным статьям с начала года превышает сотню.

Бастрыкин назвал коррупцию угрозой нацбезопасности

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявил, что за девять месяцев 2025 года возбуждено 24 тысячи уголовных дел коррупционной направленности, что на 16 процентов больше, чем годом ранее. В суд направлено сотни дел в отношении почти 900 обвиняемых.

Глава ведомства подчеркивал, что коррупция представляет угрозу национальной безопасности страны.

Тем временем о борьбе со злоупотреблением должностным положением и полномочиями думают и в Госдуме. Там предложили создать систему постоянного контроля за расходами чиновников. Соответствующие проекты внесены на рассмотрение для улучшения антикоррупционной деятельности.

Повышенное внимание уделяется и делам в структурах Минобороны. В центре расследований остаются бывшие высокопоставленные чиновники военного ведомства, в том числе фигуранты дел о хищениях бюджетных средств при реализации крупных инфраструктурных проектов. В частности, самыми громкими производствами стали дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которого приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей по делу о хищении средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе денег из банка, дело экс-главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, а также дело российского контр-адмирала в отставке Николая Коваленко, которого обвиняли в организации и участии в хищении 592 миллионов рублей у Минобороны России. Несмотря на то что последнего приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима, суд освободил его от наказания в виде лишения свободы из-за болезни.