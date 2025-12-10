Реклама

Силовые структуры
07:48, 10 декабря 2025Силовые структуры

Похитившего 592 миллиона рублей российского контр-адмирала попросили освободить

Прокурор просит суд освободить похитившего 592 млн руб контр-адмирала Коваленко
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве военный прокурор попросил суд освободить от наказания похитившего 592 миллиона рублей российского контр-адмирала в отставке Николая Коваленко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы Московского гарнизонного военного суда.

По данным агентства, прокурор просит суд признать Коваленко виновным и приговорить его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, он заявил, что просил лишить контр-адмирала в отставке звания. По его словам, обвиняемый страдает тяжелым заболеванием, поэтому он просил суд освободить его от отбывания наказания в виде лишения свободы.

По информации ТАСС, Коваленко обвиняется в организации и в участии в хищении 592 миллионов рублей у Минобороны России.

Ранее сообщалось, что на Алтае суд арестовал имущество фигурантов дела о хищении более 30 миллионов рублей на строительстве домов для военных.

