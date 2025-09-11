Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:17, 11 сентября 2025Силовые структуры

Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве

Экс-губернатор Курской области Смирнов признался во взяточничестве
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заключил сделку со следствием, в рамках которой признался в получении около 30 миллионов рублей взяток от бизнесменов по контрактам, которые были связаны с устройством фортификационных сооружений на границе, сообщает ТАСС.

«Во время следственных действий со Смирновым ... он признался, что от сделок ... получил от организаций-подрядчиков около 30 млн рублей откатов», — говорится в сообщении.

Смирнов также признался в том, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов.

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты превысил один миллиард рублей. Смирнова взяли под госзащиту после заключения сделки со следствием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им грозит опасность». На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Киева

    Российские подростки толпой избили 12-летнюю школьницу и поставили ее на колени

    Ценам на золото предсказали скачок

    В Крыму назвали тупиковой идею Макрона о войсках на Украине

    Два задержанных человека оказались непричастны к покушению на соратника Трампа

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве

    На Украине военкомы задержали оператора австрийской телекомпании

    В Госдуме ответили на слова Трампа о затягивании украинского конфликта

    В России оценили провокацию Киева с дронами в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости