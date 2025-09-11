Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве

Экс-губернатор Курской области Смирнов признался во взяточничестве

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заключил сделку со следствием, в рамках которой признался в получении около 30 миллионов рублей взяток от бизнесменов по контрактам, которые были связаны с устройством фортификационных сооружений на границе, сообщает ТАСС.

«Во время следственных действий со Смирновым ... он признался, что от сделок ... получил от организаций-подрядчиков около 30 млн рублей откатов», — говорится в сообщении.

Смирнов также признался в том, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов.

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты превысил один миллиард рублей. Смирнова взяли под госзащиту после заключения сделки со следствием.