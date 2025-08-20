Бывший глава Курской области заключил сделку со следствием

Экс-глава Курской области заключил сделку со следствием по делу о хищении

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение по уголовному делу о хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, фигуранты признали вину и заключили досуденое соглашение.

Следователи вменили Смирнову и Дедову преступный эпизод в связи с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда.